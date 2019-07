Esclusa l'autopsia, fissati i funerali del ragazzo di 19 anni

A Terni si svolgeranno mercoledì 31 luglio i funerali di Catalin Iuoras, il 19enne di origini rumene morto nell'incidente stradale accaduto all'alba di sabato nei pressi della stazione di Montecastrilli. Incidente in cui ha perso la vita anche il 31enne ternano David Leonardi. Per quest'ultimo, che era al volante dell'auto finita contro un camion, non sono state ancora fissate le esequie. Per entrambe le vittime dello scontro il magistrato ha ritenuto superfluo procedere all'esame autoptico. Intanto migliorano le condizioni degli altri due giovani rimasti feriti.