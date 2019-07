Malore in casa, soccorsa una donna anziana

Vigili del fuoco al lavoro in via del Rivo, a Terni, nel corso della notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Una donna anziana, colta da malore, è caduta dal letto e non riusciva più a rialzarsi. Sono stati i vicini di di casa a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno soccorso l'anziana. Le sue condizioni non sono preoccupanti.