Donate le cornee del giovane ex calciatore

Dopo l'ok del magistrato, nella serata di sabato 27 luglio 2019 all'ospedale Santa Maria di Terni si è proceduto all'espianto delle cornee di Catalin Iuoras, il 19enne ex giocatore della Ternana Calcio a cinque, da qualche mese impiegato come magazziniere, che ha perso la vita nell'incidente avvenuto all'alba sempre di sabato sulla provinciale 35, di ritorno da una serata in discoteca a Montecastrilli. (LEGGI COME E' ANDATA).

Insieme a lui è morto anche un altro componente del gruppo che era andato a ballare, il 31enne ternano David Leonardi, nella vita apprezzato idraulico, che era alla guida della Golf schiantatasi frontalmente contro un camion, alle 5 del mattino.

Erano due ragazzi perbene, le due vittime di questa tragedia, dediti innanzitutto al lavoro e alla famiglia, ma anche con il cuore acceso dalle passioni che a questa età si coltivano, come quella per il calcio.

Rumeno di origine, ma ormai ternano a tutti gli effetti, Catalin nei suoi primi 19 anni di vita aveva studiato all’Ipsia di Terni, dove si era diplomato, e si era buttato con entusiasmo nello sport vestendo i colori rossoverdi della Ternana Calcio a cinque.

“Ricordo un ragazzo sempre disponibile, intelligente, educato - racconta commosso Gianluca Mafrici, che di Catalin è stato allenatore fino agli Juniores - così come ho un magnifico ricordo anche della sua famiglia. In campo dava sempre il massimo, anzi se aveva un difetto era proprio quello di essere perfezionista fino all’estremo, si arrabbiava se qualcosa non riusciva al 100%”.

Tra i due ragazzi feriti nello scontro, le cui condizioni restano stazionarie, nella loro gravità, c'è anche un compagno di squadra di quel gruppo Juniores nel quale giocava Catalin.

David Leonardi, invece, dietro ad un ghigno apparentemente burbero, nascondeva un cuore d’oro, come lo raccontano in queste ore sui social gli stessi amici che lo piangono. Era un grande appassionato di pesca, praticante anche di gare “no kill”, tanto da esibire con orgoglio vari “trofei” di grandi esemplari pescati sulla sua pagina Facebook.

Sul fronte calcistico il suo cuore era diviso nei colori nero e azzurro dell’Inter. Rodrigo Palacio, quando ancora era all’Inter, tra i suoi beniamini.