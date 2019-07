"Paghiamo le tasse comunali, per uscire alla crisi"

Per uscire dalla situazione di dissesto e per superare la fase di crisi attuale c’è un solo modo: iniziare a pagare tutti le tasse e le tariffe comunali.

E’ l’appello che il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e i componenti la sua giunta hanno venerdì 26 luglio 2019 via Facebook attraverso un video di 10’ alla cittadinanza.

Un’esortazione a procedere tutti insieme ma anche un monito: chi sgarra, e quindi non si metterà in regola entro il 31 agosto, andrà incontro al recupero coattivo, con le sanzioni previste dalla legge.

“Vogliamo tutti una città sempre più pulita e ordinata - ha detto il sindaco - ma dobbiamo purtroppo constatare che un certo numero di persone continua a non fare correttamente la raccolta differenziata, mentre altri continuano a gettare rifiuti ovunque e altri ancora, infine, non pagano da anni la tassa sui rifiuti, mettendo in difficoltà l’Asm e il Comune. Ricordo che il tasso di evasione che abbiamo ereditato dalla passata amministrazione è troppo alto, pari a circa il 30% della Tari e al 16-17% per l’Imu e la Tasi. Pensate che i commissari, insediati in Comune dopo la dichiarazione di dissesto, devono riscuotere circa 23 milioni di Tari per tre anni e mezzo, da metà 2014 a fine anno 2017, e ad oggi sono riusciti ad incassarne solo una parte”.

"Perché questo accade? - prosegue il primo cittadino - Forse perché in alcuni ternani, per fortuna una minoranza, si è radicata la convinzione, sbagliatissima, che fare o non fare il proprio dovere di cittadini sia la stessa cosa. Anzi, qualcuno è addirittura convinto che sia una furbizia non pagare".

"Questo comportamento nuoce a tutti, innanzitutto ai cittadini ternani onesti che sono la maggioranza. Nuoce a tutti, perché riduce le risorse a disposizione del Comune e ci costringe a contrarre i servizi, a dover cioè risparmiare anche su alcuni servizi essenziali, come la cura delle strade, la manutenzione delle scuole, i progetti di sviluppo.

Noi siamo stati eletti per rompere con i metodi del passato che hanno portato alla situazione gravissima di dissesto che stiamo pagando tutti con gli aggravi che la legge impone ai Comuni che non hanno saputo amministrarsi bene".

Latini fa quindi appello al “senso di responsabilità, perché in caso contrario le conseguenze per la città saranno pesanti”.