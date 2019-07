Donatore da record: 60 litri di sangue!

Si ferma a 70 anni al 166esimo prelievo, il che significa che in vita sua ha donato circa 60 litri del suo sangue.

Se non è un record poco ci manca, per Mauro Tosi, presidente dell'Avis provinciale di Terni, che è stato festeggiato per la sua ultima donazione al Centro Prelievi dell’ospedale di Terni, presenti il direttore del servizio immunotrasfusionale, Augusto Scaccetti, e il presidente dell'Avis comunale di Terni, Patrizio Fratini.

“Sto per compiere 70 anni e la legge mi impone di fermarmi a causa dell’età - ha spiegato Tosi - passo il testimone ai giovani perché imparino a vivere la gioia che ho provato io in più di 51 anni nell’aiutare chi è nel bisogno”.

“Un risultato eccezionale ottenuto in oltre 50 anni di attività come donatore, con una costanza ferrea e una straordinaria dimostrazione di solidarietà e amore verso gli altri. Mauro - ha aggiunto Fratini - deve essere un esempio, uno sprone per le giovani generazioni che sono in una percentuale troppo bassa rispetto a quello che ci aspetta da qui a una decina di anni, quando ci troveremo ad affrontare la cessazione alla donazione della gran parte dei donatori per raggiunti limiti d’età".