Al via i lavori per riparare le panchine danneggiate

A Terni proseguono gli interventi su alcune panchine e altri elementi di arredo urbano del centro storico danneggiati da automobili o da atti di vandalismo. In particolare, al termine dei lavori, gli interventi saranno 13 e hanno già riguardato alcune panchine in pietra di corso Tacito, che sono state completamente ricostruite, una panchina di piazza della Repubblica per la quale si è provveduto alla sostituzione della lastra in pietra pregiata e gli arredi in piazza della Repubblica con la ricostruzione delle lastre di travertino divelte. Il costo complessivo dei lavori, a cura del Comune, è di circa 9 mila euro. L'intervento sulla panchina di piazza della Repubblica è stato finanziato grazie a una donazione dell'Inner Wheel di Terni.