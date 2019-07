Eva Henger testimonial di una maratona di beneficenza

A Terni l'attrice Eva Henger prenderà parte a una maratona di beneficenza. L’appuntamento è per il prossimo 30 agosto quando si terrà la manifestazione sportiva “Run & walk by night”, organizzata da Asd-Amatori podistica. L'obiettivo è raccogliere fondi per sostenere alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio nel sociale. L'ex pornostar ha già aderito in altre occasioni a manifestazioni analoghe all'insegna della solidarietà.