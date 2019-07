Precipita dall'attico e muore a 38 anni

Inutili i soccorsi, a Terni, per un uomo di 38 anni che è precipitato dall'attico della sua abitazione. L'uomo è stato trovato morto dalla polizia nella mattinata di domenica 21 luglio in via del Rubio, nel quartiere di Campomaggiore. Tutto lascia pensare a un suicidio, ma le indagini della squadra volante della Questura sono ancora in corso. Sul posto anche il 118.