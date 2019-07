Pioggia di calcinacci sulla strada in pieno centro

A Terni vigili del fuoco al lavoro, nella tarda serata di sabato 20 luglio, per la caduta di un pezzo di cornicione a corso Tacito. I calcinacci sono finiti lungo la strada in pieno centro, ma non si sono registrati feriti. Le cause sono ancora in corso di accertamento. I pompieri hanno provveduto a transennare l'area dove si è registrata la caduta. Sul posto anche la polizia locale.