Automobilista umbro ferito in uno scontro a Guidonia

E' ancora ricoverato in ospedale l'uomo, originario di San Venanzo, rimasto ferito durante la serata di venerdì 19 luglio in un incidente stradale a Guidonia, in provincia di Roma. Il 50enne era alla guida di una Smart che si è scontrata con due ragazzi minorenni in sella a uno scooter. Questi ultimi sono stati ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Meno gravi, invece, le ferite riportate dall’automobilista umbro.