Sta meglio il carabiniere ferito in centro

Migliorano le condizioni del carabiniere Mario Palleschi rimasto ferito venerdì 19 luglio durante una sparatoria nel centro di Terni e tuttora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Santa Maria. In manette un dominicano che ha fatto fuoco dopo essere stato fermato per un normale controllo. Dagli esami eseguiti è emerso che l'immigrato, ora rinchiuso in carcere, era sotto l'effetto di droga. Le indagini sono ancora in corso.