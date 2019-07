Volontari in campo contro il degrado del centro

Alberi “vestiti” di lavori fatti all’uncinetto e acchiappasogni per sottrarre via Lanzi al degrado. E’ il nuovo progetto di Yarn Bombing che vede in campo l’associazione Bruna Vecchietti di Terni. L’area interessata si trova di fronte alla scuola Leonardo Da Vinci, nel centro di Terni. “Abbiamo presentato il nostro progetto e il Comune l’ha autorizzato - dicono Anna Vecchietti e Simona Angeletti. Nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro con i nostri volontari per sistemare la piazzetta e la via. Ci faremo carico delle potature degli alberi e della sistemazione delle aree verdi e poi, sia intorno ai tronchi che ai lampioni, metteremo i lavori fatti all’uncinetto da altre volontarie”. Tante le volontarie impegnate per vestire di colori alberi e lampade e realizzare gli acchiappasogni. Con il cotone messo a disposizione dall’associazione, ognuna di loro sta contribuendo a colorare il centro. Il nuovo look sarà pronto prima dell’apertura delle scuole. Intanto l’hobby antico della nonna a Terni “vestirà” anche l’albero di Natale 2019 all’esterno del reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria.