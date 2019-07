Auto contro scooter, in ospedale un uomo di 62 anni

E' ricoverato all’ospedale di Terni in gravi condizioni un uomo di 62 anni rimasto coinvolto, mercoledì 17 luglio, in un incidente stradale all’altezza dell’incrocio tra via del Cassero e viale Aleardi. L’uomo, secondo quanto appurato dalla polizia locale, era in sella al proprio scooter che si è scontrato con una Ford Focus condotta da un 57enne che procedeva nella sua stessa direzione. Si indaga anche sulla presenza di un altro veicolo, di cui però al momento non c'è traccia.