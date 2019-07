Poliziotto sventa un furto a casa di un carabiniere

Hanno tentato di rubare a casa di un carabiniere, ma un sovrintendente di polizia, che non era al lavoro, le ha notate e le ha fatte arrestare. L'episodio è accaduto a Terni in strada Civitella, a vocabolo Tuillo. Sono così arrivati i carabinieri che hanno arrestato due donne di 19 e 20 anni e denunciato la 14enne che era insieme a loro. La ventenne, peraltro, era incinta. Per le due maggiorenni il giudice ha convalidato il fermo e applicato la misura dell'obbligo di dimora con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

‘