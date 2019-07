Cane rischia di annegare, ma i pompieri lo salvano

A Terni i vigili del fuoco hanno salvato un cane che, durante il pomeriggio di martedì 16 luglio, era precipitato dalla passerella pedonale di largo Frankl finendo sulle rive del fiume Nera. Il cane era rimasta impigliato con il guinzaglio sulla sponda, ma non era ancora finito in acqua. Non appena liberato è saltato in braccio al pompiere che l'ha soccorso e voleva salire sulla scala. Non essendo presente il padrone, l'animale è stato quindi consegnato alla polizia veterinaria.