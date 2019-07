Restyling in vista per via Primo Maggio

A Terni hanno preso il via i lavori di risanamento conservativo e di ripristino della pavimentazione stradale e delle opere accessorie in via Primo Maggio, dall’incrocio con via Cassian Bon fino a piazza San Giovanni Decollato per circa 450 metri complessivi. Allo stesso tempo s'interverrà sulla segnaletica orizzontale e su un tratto di marciapiede che va da via Petroni a via del Plebiscito e che sarà rifatto in pavimentazione pregiata con cubetti di porfido. Il Comune di Terni ha messo a disposizione 150.277 euro per la ditta che si è aggiudicata i lavori. L'intervento si concluderà entro metà agosto.