Boss della droga stressato per i troppi clienti

La posta la consegnava con puntualità ed efficienza. Ma dal laboratorio per ricariche toner di via Grabher, quasi mai se ne andava a mani vuote. Recapitava le missive e portava via la droga, in una sorta di scambio che, vista la frequenza con cui avveniva, era ormai consolidato. Quasi una prassi. Fra i tanti clienti del gruppo 'scardinato' dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni e dalla direzione distrettuale antimafia di Perugia attraverso l'indagine 'Toner' - per il momento diciannove arresti e sei indagati a piede libero - c'era anche un giovane postino. Che durante le ore di lavoro, trovava l'occasione per acquistare la droga da consumare. Con lo scooter o più spesso a bordo di una Fiat Panda di servizio, si presentava presso l'attività gestita dal ternano Sandro Broccucci e dai suoi sodali. Consegnava i plichi, riceveva altri involucri e buste in cambio e poi riprendeva il giro come se nulla fosse. Purtroppo per lui, e per chi quella droga gliela vendeva, gli uomini dell'Arma hanno documentato più di uno 'scambio': elementi finiti nelle carte dell'indagine e destinati, forse, ad aprire nuovi orizzonti giudiziari. Non è un mistero infatti che il lavoro dei militari e della Dda sia concentrato anche su quel gruppo di acquirenti - fra cui noti liberi professionisti e qualche 'figlio di papà' che aveva pure finito per indebitarsi - che nel tempo avrebbero mostrato anche un certo interesse per l'attività di spaccio, del tutto funzionale al sistema messo in piedi dal gruppo composto da due anime: una 'ternana' in grado di gestire la droga in città, e l'altra 'marocchina' capace di far giungere a Terni chili di stupefacenti - cocaina, marijuana, hashish - soprattutto dai canali aperti sulla città di Roma. E i clienti del gruppo ad un certo punto erano veramente così tanti, da portare lo stesso Broccucci a sfogarsi apertamente con i propri 'collaboratori', come documentato dagli inquirenti. In particolare il 37enne si sarebbe lamentato di essere diventato il punto di riferimento dei tossicodipendenti locali, soprattutto dopo l'ondata di arresti del marzo 2018 legata all'operazione 'Montana' della squadra Mobile di Terni. Indagine che ha visto di recente emettere le prime sentenze e che aveva fatto luce su un sodalizio simile, capace di movimentare fra 100 e i 150 mila euro al mese di droga. Tolto quel canale di rifornimento, tanti ternani si erano spostati sul gruppo 'Toner' per soddisfare le proprie esigenze. Tanto da rendere difficoltosa la gestione di quella mole di lavoro, improvvisamente esplosa oltre ogni previsione. L'ennesimo segno che sì, c'è chi cura e gestisce un traffico, ma c'è anche una domanda forte, variegata, non solo giovane. Capace di mettere sul piatto migliaia di euro ogni giorno.