E' ricoverato in gravi condizioni, è in prognosi riservata, un ternano di 39 anni rimasto ferito nelle prime ore di domenica, poco prima delle 2, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Marattana all'altezza dello svincolo che immette nel parco Chico Mendes. L’uomo era in sella a una motocicletta Triumph quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, il suo motoveicolo si è scontrato con una Fiat Panda con a bordo due ragazze guidata da una ventenne di Narni. La Panda, secondo una prima ricostruzione, proveniva da Terni e stava svoltando verso il Chico Mendes, dove era in corso una delle solite feste dell'estate che richiamano centinaia di giovani, quando è stata colpita dalla moto che procedeva nella direzione opposta. L'uomo è caduto violentemente a terra in seguito all'impatto. Un'ambulanza del 118 è giunta in pochi minuti sul posto e ha soccorso il centauro poi trasferito all’ospedale di Terni in codice rosso. Le due ragazze, a parte lo choc, non hanno riportato ferite. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Terni.