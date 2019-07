Centro massaggi hard, arriva la prima condanna

Dopo sei anni arriva la prima condanna per il finto centro massaggi cinese di Borgo Bovio, quartiere della prima periferia di Terni a ridosso dell'acciaieria.

Era il 2013 quando gli agenti della guardia di finanza di Terni fecero irruzione nell' "Alice Leisure Club" di via Tre Venezie. Apparentemente un centro massaggi, in realtà una casa d'appuntamenti in cui operavano soprattutto ragazze cinesi e che era gestita da una donna cinese, che oggi ha 53 anni, che nel centro massaggi esercitava pure l'attività di prostituzione. In pratica, secondo l'accusa, i clienti al termine del normale massaggio venivano masturbati.

Venerdì il tribunale di Terni, giudice Massimo Zanetti, ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, l'ex legale rappresentante del centro massaggi di Borgo Bovio: la donna cinese di 53 anni. Assolti due altri cinesi, un uomo di 54 anni e una donna di 33 anni, accusati di reperire massaggiatrici e clienti attraverso siti specializzati on line con un numero di telefono a cui arrivavano continuamente chiamate dai clienti. Il pm era Adalberto Andreani; i tre imputati erano difesi dall'avvocato Attilio Biancifiori.