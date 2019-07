In una nota l'Anas comunica che "avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione lungo l’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, nell’ambito del piano di riqualificazione per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino".

Da lunedì 15 luglio saranno eseguiti gli interventi di risanamento in un tratto della strada statale 675 “Umbro Laziale” tra San Liberato e Orte. Per consentire i lavori saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico,

Nel dettaglio: "Da lunedì 15 a mercoledì 17 sarà istituito il restringimento di carreggiata con transito sempre consentito su almeno una corsia per senso di marcia. A seguire sarà chiusa la carreggiata in direzione Orte con transito consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta e chiusura provvisoria della rampa di immissione in direzione Orte da via Ortana Vecchia. Lo svincolo principale di San Liberato resterà sempre aperto". Il completamento è previsto entro il 2 agosto.

I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati profondi e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Per contenere i disagi al traffico ed evitare la chiusura di interi tratti di strada, i singoli cantieri previsti dal piano di riqualificazione vengono avviati in modo scaglionato e graduale secondo un piano pluriennale.

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, raccomanda "prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Ricorda, inoltre, che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148".