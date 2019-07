Scooter contro auto, ferito un cinquantenne

E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, dove i medici gli hanno riscontrato ferite ad un braccio, comunque non gravi, un ternano di 50 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale, nella giornata di venerdì 12 luglio 2019 in via del Convento.

L'uomo, in sella al suo scooter, è entrato in collisione con un'auto - una Nissan - quasi all'incrocio con via Narni.

Sul posto, per i rilievi di legge, una pattuglia della Polizia locale di Terni.