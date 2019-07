Schianto in moto, muore a 39 anni

Un uomo di 39 anni di Allerona ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di martedì 9 luglio. L'uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva a pochi chilometri da Allerona, in località Le Prese, finendo contro un'auto. Inutili i soccorsi da parte del personale medico sanitario del 118. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri.