Bimbo di dieci mesi coinvolto in uno scontro

Un bimbo di appena dieci mesi, a bordo di una Polo Volkswagen, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di lunedì 8 luglio a Terni, in strada di San Rocco, L'auto su cui si trovava è stata tamponata violentemente da una Panda. Il piccolo è stato condotto in ospedale per precauzione, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto il 118 e la polizia locale.