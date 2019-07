Emergenza idrica nel centro di Otricoli

A Otricoli il Servizio idrico è intervenuto lunedì 8 luglio, con le sue squadre di pronto intervento, dopo la rottura di una porzione di conduttura che porta l’acqua al centro storico. Il danno ha causato problemi per l’approvvigionamento idrico ai quali il Sii ha posto rimedio con manovre sui serbatoi per cercare di ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Sul posto anche i tecnici delle società operative di Sii. Dopo il primo intervento, i lavori di riparazione sono previsti per le prime ore della mattinata di martedì 9 luglio, poiché il guasto si è verificato in zona impervia che non permette le necessarie condizioni di sicurezza in caso di lavorazioni notturne. Durante i lavori potrebbero rendersi necessarie interruzioni temporanee della distribuzione dell’acqua. Il Sii metterà comunque in atto tutte le modalità per ridurre al minimo i disagi.