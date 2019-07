Lavori sull'Autosole, chiuso il casello di Fabro

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori programmati di pavimentazione previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 luglio, sarà chiusa l'entrata della stazione autostradale di Fabro, verso Roma. Nello stesso orario, sarà chiusa anche l'area di servizio Fabro ovest, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. In alternativa, per il traffico in entrata da Fabro in direzione sud, si consiglia di utilizzare i caselli autostradali di Chiusi Chianciano o di Orvieto.