"Sgarbi faccia togliere il vincolo sul Verdi"

“Se Sgarbi che parla col Ministero riesce a far revocare il vincolo ne siamo ben lieti e allora in questo caso si può ridiscutere la situazione, diversamente la questione è chiara: noi dobbiamo rispettare quello che ci dice la Soprintendenza, queste sono le regole e la legge, noi siamo persone serie. Il resto sono solo parole”.

Parla senza peli sulla lingua, come suo solito, l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche, replicando alle dichiarazioni al Corriere di Vittorio Sgarbi sul restauro del Verdi. “Il teatro Verdi va rifatto come era”, ha detto il professore, aggiungendo anche di avere già parlato con il direttore generale delle Belle arti, Gino Famiglietti.

“Forse Sgarbi – continua Melasecche - non ha ben chiaro il fatto che questa severità di cui parla proviene proprio dalla Soprintendenza che ha definito ‘impossibile’ un rifacimento in stile polettiano del Verdi in quanto il vincolo a cui dobbiamo attenerci, e che è stato posto nel 2010, è riferito al Verdi del dopoguerra e a quello dobbiamo rifarci seppure con le dovute modifiche in grado di renderlo più moderno e funzionale, in linea con le nuove esigenze, il tutto sempre sotto la valutazione della Soprintendenza”.

