Torrente a secco, la capretta bruca in città

Una capretta che bruca in città, in pieno centro, lungo il corso di un torrente all'asciutto per le scarse precipitazioni di quest'ultimo periodo.

E' successo intorno alle 11 di venerdì 5 luglio 2019 a Terni e la segnalazione al Corriere arriva dall'autore delle foto che vedete in alto, il nostro lettore Silvano Romanelli.

Il torrente a secco è il Serra e la capretta è stata notata dagli addetti della ditta che si occupa della pulizia del corso del fiume in periodi, come questo, in cui non c'è acqua.

Sono stati così chiamati i vigili del fuoco e ci si è attivati per rintracciare il proprietario.

Con ogni probabilità la capretta è scesa dalla Valserra.

Sul ponticello all'inizio di viale Brin si è creato un capannello di curiosi che ha seguito "in diretta" la scena.