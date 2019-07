Rumeni pericolosi allontanati dalla polizia

Espulsione immediata a causa della loro pericolosità sociale.

E' quella che è stata comminata, da parte della Polizia, a due rumeni, appena usciti dal carcere di vocabolo Sabbione dopo aver scontato pene pari a circa otto anni ciascuno.

Il primo era stato arrestato nel 2013 per tentato omicidio e sequestro di persona. Dopo aver maltrattato la moglie, l'uomo aveva aperto i rubinetti del gas e rinchiuso i tre figli minori all’interno di una stanza dell’appartamento, brandendo un accendino e minacciando di far saltare tutto in aria. Solo l’arrivo delle forze dell’odine e dei vigili del fuoco aveva scongiurato la tragedia. Era stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione.

Il secondo, di trent’anni, ha invece collezionato condanne per rapina, furto in abitazione, furto con strappo e ricettazione tra Anzio e Velletri, e per questi reati era stato condannato per un totale di 8 anni e 10 mesi.

Ad entrambi, l’Ufficio Immigrazione della questura di Terni ha notificato il decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

I due sono stati subito accompagnati al Centro di permanenza e rimpatrio, dove rimarranno il tempo necessario prima dell’accompagnamento alla frontiera.