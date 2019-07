Dosi di hashish e soldi dello spaccio: arrestato 15enne

A soli 15 anni se ne andava in giro con 25 grammi di hashish, divisi in dosi già confezionate e pronte per essere spacciate, e 300 euro in contanti, che gli investigatori ritengono frutto dello spaccio.

E' finito agli arresti domiciliari un giovane ternano che i carabinieri di Terni hanno notato, insieme ad un coetaneo, ai giardini pubblici della Passeggiata, aggirarsi con fare sospetto.

I militari hanno così deciso di controllarlo ed hanno trovato - oltre alla droga ed ai soldi - anche un centinaio di bustine di cellophane occultate in una confezione di tabacco ed analoghe a quelle delle dosi già confezionate e un bilancino di precisione, nascosto nella biancheria intima.

L'altro ragazzo - di 16 anni - aveva invece con sé una decina di grammi di hashish suddivisi in dosi ed un bilancino di precisione, più qualche banconota da 5 euro. Per lui è scattata la denuncia.