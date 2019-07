"Soldi al posto della multa", assolti due agenti della polstrada

“Il fatto non sussiste”. Così il tribunale di Terni ha assolto con formula piena dall'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità due agenti della polizia stradale di Orvieto. Difesi in sede legale dall'avvocato Sergio Finetti, i due erano finiti alla sbarra per fatti avvenuti nel 2012. In quell'occasione i due avrebbero chiesto il pagamento di quasi 2.000 euro ad un autista cinese, fermato per un controllo stradale nei pressi del casello autostradale di Orte, come alternativa al ritiro della patente e al pagamento di una multa salata. Il pm Marco Stramaglia, in aula, aveva chiesto nei loro confronti tre anni di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici. Il collegio giudicante, presieduto da Massimo Zanetti e composto dai giudici Barbara Di Giovannantonio e Marco Di Tullio, ha però optato per l’assoluzione dei due agenti.