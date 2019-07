Sequestrati due chili di droga, arrestato ventiduenne

Arrestato dagli agenti della guardia di finanza un ventiduenne italiano trovato in possesso di oltre due chilogrammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina.

Tutto è nato da un attento monitoraggio posto in essere dai finanzieri del gruppo di Terni,

che da giorni osservavano il comportamento di diversi soggetti che si “aggiravano”, senza

un motivo specifico, in una zona semicentrale della città. Tra questi, è stato

riconosciuto un giovane italiano, già noto agli agenti in quanto denunciato per spaccio nel

settembre dello scorso anno, che alla vista dei militari delle Fiamme Gialle si dileguava

liberandosi di un pacchetto che aveva addosso.

La fuga, però, si è rivelata di breve durata: immediatamente bloccato, il ventiduenne veniva

accompagnato presso la propria abitazione al fine di eseguire una perquisizione domiciliare,

dopo che all’interno dell’involucro abbandonato venivano rinvenuti circa 50 grammi di

hashish.

Lì, la scoperta maggiore: all’interno dell’armadio, nella camera da letto, venivano individuati, abilmente occultati, diciotto panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,8

chilogrammi, quattro involucri contenenti complessivamente circa 230 grammi di marijuana,

una dose di cocaina e un bilancino di precisione.

Il ventiduenne è stato quindi arrestato e tradotto presso la casa circondariale di vocabolo Sabbione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.