Scontro all'incrocio, ferita una donna

Una donna di 52 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di domenica 30 giugno 2019, in modo non grave, nello scontro tra due auto.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Piave e via Brenta, già in passato teatro di analoghi episodi.

La donna, di nazionalità rumena, era a bordo di una Dacia Logan che è entrata in collisione con una Dacia Sandero, alla cui guida c'era un ternano di 51 anni.

Sul posto il 118, che ha accompagnato la signora in ospedale, oltre alla Polizia locale di Terni, per i rilievi di legge.