Alcol in vendita dopo mezzanotte: maxi multa

Una maxi multa di 6.666 euro per vendita di alcolici dopo la mezzanotte, per giunta in bottiglie di vetro.

E' quanto ha comminato la Volante al titolare di un negozio etnico di via Cavour, a Terni, nell'ambito dei controlli predisposti dal questore, Antonino Messineo, per il sabato sera, subito dopo le 24 del 30 giugno 2019.

La violazione è relativa ad una norma introdotta nel codice della strada nel 2016 che, per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, vieta la vendita di alcolici dopo la mezzanotte, così come il negozio etnico ha violato l'ordinanza sindacale recentemente emanata contro la vendita per asporto in bottiglie di vetro dopo le dieci di sera.

Qualora non paghi entro 60 giorni, il titolare vedrà la multa aumentare, fino al limite massimo che è di 20 mila euro.