Botte alla moglie, denunciato per lesioni

La Polizia locale ha denunciato un quarantenne di origini africane che, nel pomeriggio di sabato 29 giugno 2019, al culmine di una lite ha alzato le mani nei confronti della moglie, sua coetanea, mandandola all'ospedale.

E' successo in via Oberdan, a Terni, ed è stata la stessa donna a chiamare il 118 che, a sua volta, ha allertato gli agenti della Polizia locale.

Questi ultimi, dopo aver informato il pm di turno della dinamica dell'accaduto e quindi d'accordo con lui, hanno denunciato il marito per lesioni volontarie.

In casa, al momento della lite degenerata, c'erano anche le figlie minori della coppia che però non hanno assistito a quanto avvenuto tra i genitori, perché erano in un'altra stanza a giocare.

La donna, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche serie dalle botte ricevute, e se l'è cavata con una prognosi di guarigione di pochi giorni, ma ovviamente era fortemente sconvolta.