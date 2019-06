Lei lo lascia, lui la licenzia e poi la perseguita

Governo, Feltri: “Finché Salvini non realizzerà certe cose terrà in piedi l'alleanza”

(Agenzia Vista) Milano, 27 giugno 2019 “Salvini ha dei problemi con i 5 stelle ma finché non realizza certe cose cerca di tenere in piedi un'alleanza che secondo me no dimostra una coalizione seria”. Lo ha detto il direttore di Libero Vittorio Feltri a margine del confronto con Matteo Salvini al convegno organizzato dal giornale sulla sicurezza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev