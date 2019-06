Esplode bombola gpl, tre feriti

Il titolare di un'officina meccanica e due operai sono rimasti feriti, in maniera fortunatamente non grave, per l'esplosione di una bombola a gpl all'esterno dei locali, provocata con ogni probabilità dalle altissime temperature raggiunte nella giornata.

E' successo nella tarda mattinata di giovedì 27 giugno 2019 all'officina Car Tech di Montecastrilli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e i carabinieri della stazione di Montecastrilli, che hanno avviato le indagini.

Ad avere la peggio dei tre è stato un operaio extracomunitario di 20 anni che ha riportato qualche ustione, comunque non particolarmente preoccupante.