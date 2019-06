Patto integrativo, c'è l'accordo: 2.000 euro in due anni

Quasi 2 mila euro riceveranno i lavoratori dell’Ast, nel bienni 2019-2020, per il contratto integrativo.

Rispetto a quanto messo per iscritto dal responsabile del personale Luca Villa, nel summit di martedì con i coordinatori delle Rsu, di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl, Usb, nella giornata di mercoledì 26 giugno 2019, il premio è stato ulteriormente aumentato.

E’ stata una giornata calda, con le parti che si sono confrontate a “muso duro” come ai vecchi tempi alla Terni, per una decina di ore, con il sindacato che ha cercato di limare e rendere più chiara ed esplicita la proposta avanzata dall’azienda.

Ma andiamo con ordine.

Resta il premio “una tantum” di 500 per l’anno fiscale 2018-2019, da erogare nella busta paga di giugno, in pagamento il 10-11 luglio, a tutti i lavoratori compresi i somministrati, per un totale di circa 2500 tute blu.

Cambia, invece, il premio per l’anno fiscale 2019-2020. I mille euro, saranno spacchettati: 350 saranno elargiti a tutti i lavoratori nella busta paga di novembre 2019, il restante premio è variabile a seconda del raggiungimento degli obiettivi. Il sindacato ha chiesto innanzitutto che gli obiettivi siano chiari e raggiungibili.

