Tetto crollato, inagibili due abitazioni

Era nella sua camera da letto quando, ad un tratto, è venuta giù una buona parte del soffitto, con i calcinacci che lo hanno colpito alla testa, senza per fortuna causargli conseguenze gravi.

E’ successo intorno alle 17 del pomeriggio di mercoledì 26 giugno 2019 a Marmore, in una vecchia palazzina di via Montesi, ed a farne le spese è stato il padrone di casa, Felice Marchegiani.

L’uomo, che ha 80 anni, è molto conosciuto in paese perché ha gestito per anni un’attività di ferramenta, chiusa da qualche anno, da quando è andato in pensione.

Alla base dell’incidente, che solo per un caso fortuito e fortunato non ha causato danni seri all’ex commerciante, è con ogni probabilità il progressivo deterioramento che, negli anni, ha colpito l’edificio di via Montesi, una palazzina di due piani con altrettanti appartamenti, l’uno abitato da Marchegiani, al primo piano, e a piano terra da una signora, anziana e sola anche lei.

Sul posto i vigili del fuoco di Terni, il 118, i carabinieri e la Polizia locale.

L'anziano non ha voluto essere accompagnato all'ospedale, ed è stato medicato sul posto. Le due abitazioni sono state dichiarate inagibili.

