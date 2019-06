Crolla il tetto di abitazione: un ferito

Sea Watch, Salvini: "Se UE sorda non identifichiamo migranti"

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2019 Sea Watch, Salvini se UE sorda non identifichiamo migranti Le parole del Ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale al termine dei tavoli sulla sicurezza in Puglia e Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev