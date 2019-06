Italia nella storia, batte la Cina e vola ai quarti: il sogno continua

Con un gol per tempo l'Italia liquida la Cina e vola ai quarti di finale dei Mondiali femminili in Francia. Un traguardo storico per la Nazionale, raggiunto a distanza di 28 anni dalla prima e unica volta. Le reti che hanno steso le asiatiche sono state firmate da Giacinti in apertura di match e da Galli (splendido destro dalla distanza) in avvio di ripresa. Le azzurre poi hanno difeso senza correre particolari rischi: il sogno continua.