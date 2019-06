Malore in casa per Simoni, trasportato in ospedale: è in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa Gigi Simoni, ex direttore tecnico del Gubbio negli anni d'oro dal 2009 al 2012, in cui i rossoblù hanno anche raggiunto la serie B. Simoni ha avuto un malore nella sua abitazione ed è stato trasferito in condizioni molto critiche. La situazione clinica dell'ex tecnico, tra le altre, di Inter e Napoli, è costantemente monitorata dai sanitari. Al capezzale di Simoni pure i familiari.