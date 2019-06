Europei a Dusseldorf, Santarelli conquista la medaglia d'argento

Medaglia d'argento per il folignate Andrea Santarelli agli Europei di Dusseldorf. Lo spadista si è infatti arreso soltanto in finale all'israeliano Freilich con il punteggio di 15-9. Santarelli in semifinale invece aveva superato il connazionale Enrico Garozzo per 15-12. Per il folignate un risultato davvero importante, con una fase a eliminazione diretta eccellente.