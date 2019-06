Tanti auguri Madonna Alta, 30 e futuro: in crescita gli iscritti

La Polisportiva Madonna Alta è diventata grande ma vuole crescere ancora. La società perugina ha festeggiato proprio giorni fa il suo 30esimo compleanno con una bella serata passata in allegria, durante la quale sono stati snocciolati numeri, progetti e risultati raggiunti dal 1989 ad oggi, tra una fetta di torta “PMA” (acronimo del club) e l’altra. Ma lo sguardo è sempre rivolto al futuro e al miglioramento dell'offerta proposta ai ragazzi. Ad oggi la polisportiva conta circa 250 iscritti suddivisi in ben 15 squadre, con tutte le categorie rappresentate, a partire dai Piccoli amici di sei anni fino ad arrivare alla prima squadra che milita nel campionato di Seconda categoria. Due, poi, i campi da calcio regolamentari a disposizione della società, uno per il calcio a 11 e l’altro per il calcio a 7 che viene utilizzato per allenamenti e partite dei più piccoli.

VALORI “Fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1989 - fanno sapere il presidente Enrico Frau e gli altri dirigenti - la nostra polisportiva si è sempre votata alla promozione dell’attività sportiva, intesa come occasione per valorizzare la formazione dei ragazzi, trasmettendo loro i valori positivi dello stare insieme, l’educazione, il rispetto per il prossimo e la non violenza, registrando negli ultimi anni un notevole incremento di iscritti, tale da rendere addirittura insufficienti gli spazi di proprietà del Comune attualmente a disposizione”.

PROGETTI “Al fine di promuovere in maniera fattiva questo approccio allo sport - continuano dalla società Polisportiva Madonna Alta - abbiamo dato corso negli anni a progetti e iniziative quali, ad esempio, la realizzazione in prossimità dello stadio del Perugia Calcio del primo campo sportivo in Italia senza barriere tra pubblico e genitori; concorsi dedicati agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori; tornei di calcio e campus estivi. Questi, solo per citarne alcuni. Con la partecipazione ai campionati Figc, a tornei dilettantistici nazionali e internazionali, la Polisportiva ha assicurato e assicura ancora oggi a centinaia di giovani una sana pratica dello sport, con una attenzione particolare ai ragazzi portatori di problematiche di natura economica e familiare”.

RINGRAZIAMENTI Ma il Madonna Alta non potrebbe reggersi da solo sulle proprie gambe se non ci fossero il volontariato e il buon cuore della gente che frequenta il campo sportivo. “E’ vero - chiosano dal club -, vorremmo cogliere l'occasione che ci offrite per rivolgere un sentito ringraziamento a quitti quei dirigenti e genitori che hanno contribuito fino ad oggi, e ci auguriamo possano farlo anche in futuro, a tutte le attività portate avanti dalla nostra società”.

ORGANIGRAMMA Questi tutti gli uomini del patron Frau, il vero motore della società. Presidente: Enrico Frau. Dirigenti e collaboratori: Mario Castellani, Roberto benincasa, Guglielmo Forlimbergi, Raffaele Murano, Antonio Manzillo, Aldo Piergentili, Luca Tortoioli, Luca Biancalana, Mariano Spina, Matteo Conti, Vincenzo Mesiano, Nicola Beligni, Giuseppe Naccari, Daniele Biscotto, Vincenzo Bellino, Andrea Troilo, Luca Scocciolini. Tanti auguri, allora, Polisportiva Madonna Alta. E buon lavoro.

Tommaso Ricci