Gubbio, Guidi si presenta: "Mi ritengo fortunato a essere qui"

Presentazione ufficiale al Barbetti per il neo tecnico del Gubbio Federico Guidi. A fare gli onori di casa, il presidente Sauro Notari: "Guidi mi ha appassionato da subito, ho visto in lui una persona che ha voglia di fare e lavorare, voglio accanto a me gente motivata, non chi si sente arrivato. Il fatto che poi da tempo abbia a che fare con tanti giovani, è di certo un valore aggiunto". Il testimone passa poi al direttore sportivo Pannacci: "L'idea di avere con noi Guidi è nata due anni fa ma da parte del mister, nonostante c'era la voglia di cimentarsi tra i Pro, c'era anche la volontà di intraprendere altre avventure che lo hanno portato ad allenare le selezioni nazionali Under 19 e Under 20. Finalmente è arrivato il momento propizio e abbiamo raggiunto l'accordo". E' poi la volta del neo tecnico Federico Guidi: "E' un piacere essere qui. Credo che questo sia un posto che ha voglia di calcio e dove si possa fare calcio, mi ritengo un allenatore fortunato ad essere qui. Nella mia testa volevo cimentarmi tra i Pro, l'esperienza con l'U20 e l'U19 è stata bella e formativa ma mi mancava il quotidiano e la possibilità di allenare in modo continuo. La chiamata del Gubbio poi è stata estremamente motivante, e siccome questa è denominata la "Città dei Matti" forse la patente già me la merito per aver lasciato l'U19 all'alba dei Europei in Armenia. Il mio primo obiettivo sarà quello di riportare entusiasmo, riportare gente allo stadio e creare una forte identità, per giocarci in ogni campo la possibilità di vincere e ovviamente proveremo a raggiungere la salvezza il prima possibile".