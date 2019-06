Gubbio, Malaccari e Davì se ne vanno, Espeche non confermato

Il presidente Notari non lo dice, ma il riferimento a chi lascerà il Gubbio è in primis per Malaccari con il quale esiste un problema di natura economica tra domanda del giocatore (sostanzioso aumento) e offerta, con il centrocampista che potrebbe seguire, insieme a Davì, Galderisi nella sua nuova destinazione. Quanto a Espeche potrebbe non restare perché le idee di Guidi sembrano portare in altre direzioni quanto a caratteristiche dei centrali di difesa. De Silvestro appare, invece, sulla via della riconferma proprio perchè ha qualità offensive che ben si sposano con il 4-3-3, idea primaria del neo tecnico. Nel caso, andrebbe però trovata la giusta collocazione per Cattaneo destinato, a quanto pare, a una sorprendente riconferma, nonostante non sia riuscito a sfondare come esterno d’attacco con Galderisi. Verso l’addio, invece, il portiere Marchegiani (in porta andrebbe un Under) e il centrocampista Benedetti, quest’ultimo per questioni tecnico tattiche (come il portiere ha però un altro anno di contratto)

Luca Mercadini