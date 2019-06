Nadal re di Parigi: vince il Roland Garros per la dodicesima volta. Thiem ko in quattro set

Rafa Nadal e Roland Garros, il binomio indissolubile continua. La striscia leggendaria del maiorchino prosegue anche nel 2019. Come un anno fa, la vittima sacrificale è Dominic Thiem, che nel replay della finale del 2018 si prende un set ma non può nulla contro lo strapotere fisico e tecnico del mancino di Manacor. Ci mette poco più di tre ore il giocatore spagnolo a iscrivere per la dodicesima volta in carriera, la terza consecutiva, il proprio nome nell’albo d’oro dello Slam francese. L’austriaco gli ha reso la vita difficile per due set (3-6, 7-5) poi, proprio quando sembrava che potesse mettere in discussione il dominio di Rafa sulla terra rossa, lo spagnolo ha cambiato marcia e con un doppio 6-1, approfittando anche della maggior freschezza atletica rispetto all’avversario, reduce dalla maratona spalmata su due giorni contro Novak Djokovic, ha messo in bacheca il 18° Slam in carriera.