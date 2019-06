I Pulcini del Sanfatucchio alle finali nazionali di Coverciano

E’ stata davvero una “Festa Regionale” la finale del Torneo Pulcini Grassroots Challenge svoltasi domenica 2 giugno presso l’impianto sportivo Capitini di San Giacomo di Spoleto; tra le otto squadre qualificatesi nella fase provinciale provenienti dalle varie delegazioni umbre della FIGC è uscita una vincitrice che rappresenterà la nostra Regione alla finale nazionale i prossimi 15 e 16 giugno: il Sanfatucchio Castiglione del Lago ASD. Enorme la soddisfazione in casa amaranto; dopo diciassette anni un’altra formazione del prestigioso vivaio riesce a staccare il biglietto per Coverciano nel tentativo di aggiudicarsi un posto d’onore tra le più rinomate scuole calcio italiane. Grazie infatti alla dirimente regolamentare per la quale in caso di parità di punteggio, ai fini della graduatoria finale si teneva conto del livello di riconoscimento della scuola calcio, la società lacustre diventata d’elite da tre anni, ha avuto la meglio sulla parimerito folignate C4 A.s.d. Questo la dice lunga sul torneo che, al di là dei giochi di tecnica, attività situazionali di 3 contro 3 e partita in due tempi 7 contro 7, prevede ai fini della determinazione della graduatoria finale anche una valorizzazione del percorso educativo delle società stesse all’insegna del fair play e del rispetto delle regole nel senso più vero del termine. A prescindere dal risultato della finale nazionale che le “15 stelline amaranto” guidate dai Mister Emanuele Rossi e Gianmaria Sordi andranno a disputare nella mecca del calcio italiano, appare doveroso un commento sull’impegno e lo sforzo di realtà all’interno di periferie calcistiche con difficile sostenibilità economica, un messaggio, questo, affinchè sia maggiore la sensibilità verso scuole calcio svantaggiate per far ripartire, da qui, la mentalità del calcio italiano vincente. S.F

ROSA: Galeotti, Vivolo, Giannoni M., Pigliautile, Brugiati, Rocchini, Nappini, Antolini, Giliarini, Papa, Pasqualoni, Giannoni N, Bartolini, Zoccoli, Xhelo