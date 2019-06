La Ternana campione d'Italia amatori

Dopo 10 anni di divertimento e titoli regionali vinti, “Il Plantare” ce l’ha fatta. La squadra guidata da Paolo Sciarretta, proprietario dell’omonima ortopedia di via del Rivo a Terni, sabato scorso si è laureata campione nazionale di Calcio a 7 amatoriale. Una bella storia quella dei ragazzi di Sciarretta, che in esclusiva al Corriere ha voluto ripercorrere quello che, a tutti gli effetti, è stato il risultato più importante nella storia della squadra. “Entrare per la prima volta tra le migliori d’Italia e vincere il titolo è stato il coronamento di un cammino decennale fatto di cene, amicizia, divertimento e tanto calcio. Abbiamo dovuto affrontare nella fase a gironi corazzate come Milano, Roma e Napoli. Però non ci siamo scoraggiati e pian piano abbiamo preso sempre più consapevolezza della nostra forza”. Superata la fase a gironi al Circolo Andrea Doria di Roma, dai quarti di finale in poi le partite si sono giocate nella stupenda cornice dello stadio Olimpico. Sul prato verde della capitale, “Il Plantare” ha superato ai rigori il Verona nei quarti (match finito ai tempi regolamentari sul risultato di 2-2), rifilando poi un netto 5-1 al Piacenza in semifinale. Nella finalissima, la tensione per il titolo e il gran caldo si sono fatti sentire, tanto che i giocatori si sono trascinati fino ai calci di rigore senza siglare alcuna rete. Il resto, lo ha fatto Manuel Mancini, portiere dello Sporting Terni, parando non uno ma ben due penalty agli avversari: “Manuel è stato fantastico. La cavalcata compiuta fino al titolo italiano è stata del tutto inaspettata. Posso dire con certezza che ce la siamo goduta fino alla fine”. Oltre a Mancini, sono molti i nomi noti del calcio dilettantistico ternano presenti nella rosa di Sciarretta: c’è Damiano Nori, terzino dell’Amerina, definito dallo stesso proprietario “il più forte giocatore a livello dilettantistico umbro”, passando poi per Gaetano Vastola, centrocampista della Narnese, Sasso Agostino, anche lui con un passato in Umbria, e l’attaccante Andrea Pasini. Tutti guidati da mister Marco Roncetti, 65enne definito dalla squadra “lu pollo” tanto per rimarcare l’affiatamento e la priorità del divertimento che ruota attorno a questo gruppo di ragazzi. All’interno di questa prima volta, c’è spazio anche per la classica rivincita sportiva. Stiamo parlando di Leonardo Franco, autore di 12 dei 14 gol complessivi messi a segno nella fase romana. Attaccante classe '97 cresciuto nelle giovanili del Modena, Franco ha dovuto interrompere il suo cammino tra i professionisti a causa della rottura di tibia e perone dopo esser stato lanciato nella serie Cadetta da Hernan Crespo. “È un fenomeno. Lui e Sasso sono venuti dalla Calabria in pullman per darci un mano nell’ultima fase. Spero per lui che questa vetrina possa tornagli utile”. Ora, raggiunto il massimo traguardo, quale futuro si prospetta per i neo campioni d’Italia? “Innanzitutto vogliamo festeggiare nel migliore dei modi la vittoria, anche perché in questi anni le cene sono sempre state il collante della squadra. Per noi il titolo di quest’anno rappresenta un punto di arrivo, dal momento che molti dei veterani non parteciperanno più alla prossima edizione. Però ho già incaricato Andrea di tirar su un altro bel gruppo per la nuova stagione. Tutto sempre all’insegna del divertimento”.