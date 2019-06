Ternana, che entusiasmo: file e code per gli abbonamenti

È frenesia abbonamenti a Terni. Nella sola prima giornata di vendita libera della campagna “Un Amore così grande… non ha prezzo” sono stati (numero finale) gli abbonamenti totali emessi dai botteghini, sul portale Viva Ticket e nei punti vendita per la stagione sportiva 2019\2020. Fa dunque centro l’iniziativa portata avanti dalla società di Stefano Bandecchi con un dato, quello registrato ieri, che aggiunto ai 1.203 abbonamenti rinnovati nella settimana delle prelazioni triplica i 1.720 tagliandi rilasciati nella passata stagione. I botteghini dello stadio sono stati presi d’assalto sin dalle prime ore della mattinata: un flusso costante di tifosi che, incuranti della prima ondata di caldo in città, si sono affrettati per accaparrarsi i posti nel Liberati. “Mi sono svegliato alle cinque e mezza di stamattina” urla un tifoso anziano all’apertura delle vendite, mente dietro e intorno a lui iniziava a crearsi la coda di persone in tutti e tre gli sportelli adibiti. Tra una tessera e l’altra, i primi settori a registrare il tutto esaurito sono state le tribune centrali, seguite nel pomeriggio da un massiccio riempimento degli anelli superiori (in special modo quelli dei distinti B) e, infine, da una parte consistente dei parterre, con la Curva sud unico settore a riempirsi via via in maniera meno frenetica. Ma c’è stato anche chi, come suggerito domenica dalla Ternana Calcio, ha utilizzato l’online o i vari punti vendita cittadini per evitare la calca in Viale dello stadio. Tommaso Ceccotti, specializzato in digital marketing al primo abbonamento rossoverde, racconta così il suo acquisto in Rete dei tagliandi per la prossima stagione: “Mi sono collegato alle 9 sul sito di Viva Ticket e, nel giro di pochi minuti, ho sottoscritto il mio abbonamento e quello di tre amici”. Frenesia contagiosa che, come sottolineato da Ceccotti, è riuscita a travalicare anche il perimetro ternano: “Tra gli amici c’è un ragazzo di Como fidanzato con una ragazza di Terni. Lui nei weekend viene a trovarla e, approfittando della cifra ridotta, ha voluto acquistare l’abbonamento per seguire la squadra”. Terza opzione dei punti vendita, invece, utilizzata da Matteo Dolci, tifoso stanziato nella Curva nord da anni: “Ho visto la fila già nei primi minuti di stamattina e allora, con l’ingresso al lavoro che incombeva, ho lasciato un mio amico e i documenti in una delle ricevitorie indicate sul sito rossoverde”. Una giornata, dunque, all’insegna della caccia all’abbonamento, condita anche da un problema ai server di Viva Ticket nel tardo pomeriggio che ha costretto gli addetti alle vendite a posticipare la chiusura dei botteghini oltre le 18 stabilite per concludere con gli ultimi arrivati. Considerando il flusso di queste prime ore, la capienza di 14.000 posti del Liberati (da cui sottrarre i quasi 2.000 del settore ospiti e gli accreditati) la società di Stefano Bandecchi può veramente puntare all’obiettivo 10.000 abbonamenti sbandierato alla vigilia della campagna.