Ecuador in festa: Carapaz ha vinto il Giro d'Italia. Nibali secondo

Dalle Ande alla conquista delle Alpi e delle Dolomiti. Da una località di frontiera, El Carmelo, dove ha vissuto a 3000 metri di altitudine in mezzo ai campi e al suo bestiame, di cui si è occupato prima di innamorarsi della bicicletta, all’ingresso trionfale a Verona in una Arena tinta di rosa per l’occasione. Richard Carapaz è così, come lo si vede. Timido, quasi impacciato, sul gradino più alto del podio insieme ai due figli. Ma al tempo stesso spietato in corsa, soprattutto quando la strada sale. Questa volta però - ironia della sorte - a farlo entrare nella storia (nel suo paese è già considerato un eroe nazionale) è una cronometro di 17 km, vinta da Chad Haga, che per lui si tramuta in una sorta di passerella trionfale. Perché la differenza il primo ecuadoriano a vincere il Giro d’Italia (il secondo sudamericano dopo Nairo Quintana) l’ha fatta nelle due settimane precedenti. Con due trionfi personali, il primo a Frascati, quello che sembrava un acuto isolato, e il secondo, ben più significativo, a Courmayer. È lì che il capitano della Movistar ha iniziato a cullare sogni di gloria, approfittando dei tatticismi tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic, che l’hanno lasciato andare in cima al San Carlo e da lì, idealmente, non sono più riusciti a prenderlo.